La production nationale de pétrole brut a diminué de 12%, pour se situer au niveau de 95 kt en janvier 2026, en comparaison avec la même période de l’année 2025, d’après le bulletin de la Conjoncture énergétique, publiée, récemment, par l’Observatoire National de l’Energie et des Mines.

Ainsi, la moyenne journalière de la production de pétrole est passée de 28,8 mille barils/j en janvier 2025 à 25,7 mille barils/j en janvier 2026. Cette baisse est expliquée par la régression de la production dans la plupart des champs, à savoir à savoir Ezzaouia (-500%), Ashtart (-68%), Franig/Bag/Tarfa (-71%), Adam (-19%), Gherib (- 48%), El Hajeb/Guebiba (-19%), El borma(-6%) et Halk el Manzel (-14%).

Par ailleurs, la production au sein des concessions Cherouq, Durra, Anaguid Est, Jinane, Benefsej a été arrêtée, depuis le 23 septembre 2025, pour des travaux de maintenance

En revanche, d’autres champs ont enregistré une amélioration au niveau de la production, notamment, Sidi marzoug (+91%), Miskar (+22%), Cercina (+11%), Nawara (+15%) et Ouedzar (+2%).