Le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh a participé lundi après-midi, au troisième épisode du dialogue en ligne sur les répercussions de l’épidémie de Coronavirus sur les affaires de la jeunesse.

Le chef de gouvernement s’est, à cette occasion, enquis des approches, propositions et autres interrogations formulées par les participants en vue de mettre les jalons d’une nouvelle approche saine et efficace dans le traitement des affaires de la jeunesse.

Fakhfakh a, par la même, souligné l’importance de la place accordée aux jeunes dans la politique et la vision du gouvernement, insistant sur l’impératif de rétablir la confiance avec cette frange à travers une approche à court terme à même de garantir l’implication et l’équité des chances entre les jeunes.

A noter que les propositions et les recommandations avancées lors de ce 3e partie de dialogue en ligne seront incluses dans un document à soumettre au chef du gouvernement.

La séance s’est déroulée, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Ahmed Gaaloul, et d’un certain nombre de jeunes et d’universitaires.