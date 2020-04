Le ministre des Affaires étrangères, Noureddine Erray, a eu, dimanche 19 avril, un entretien téléphonique avec son homologue jordanien, Aymen Safadi.

Ils ont discuté des relations de fraternité et de coopération entre la Tunisie et la Jordanie et des moyens de renforcer la concertation bilatérale sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Les deux ministres ont, également, passé en revue, lors de leur entretien, l’évolution de la pandémie du Covid-19 ainsi que les efforts des deux pays pour lutter contre le virus et réduire son impact sanitaire et économique.