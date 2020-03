Le ministre tunisien des Affaires étrangères, Noureddine Erray, s’est entretenu, lundi 2 mars 2020, avec le président du Parlement jordanien, Atef Tarawneh, qui visite actuellement la Tunisie à l’invitation de son homologue tunisien, Rached Ghannouchi.

Les deux parties ont insisté, à cette occasion, sur la solidité des relations tuniso-jordaniennes et le souci de renforcer la coopération entre les deux pays dans divers domaines en particulier la coopération parlementaire qui constitue un mécanisme important pour promouvoir le développement économique, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Lors de cette rencontre, qui a porté aussi sur nombre de questions internationales et régionales d’intérêt commun, l’accent a été mis sur la nécessité d’intensifier la concertation et la coordination tant au niveau bilatéral que multilatéral pour servir les questions arabes dont en premier lieu la cause palestinienne, souligne le communiqué.