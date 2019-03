En dépit de leur développement, les échanges commerciaux entre la Tunisie et la Jordanie restent en deçà des opportunités offertes et du niveau des relations entre les deux pays, a déclaré le PDG du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), Lassaad Laabidi.

Il a souligné, dans une déclaration à l’Agence TAP, en marge du Forum d’affaires Tuniso-Jordanien, tenu mercredi, la nécessité de développer les efforts pour hisser les échanges entre les deux pays.

Il souligné que la Tunisie et la Jordanie sont des économies ouvertes, rappelant que les échanges commerciaux de la Jordanie sont de l’ordre 28 milliards de dollars et son PIB est de plus de 40 est de plus de 40 Milliards de Dollars, tandis que les échanges commerciaux de la Tunisie 33 milliards de dollars et le PIB est de plus de 100 milliards de dinars.

il avancé, dans ce cadre, que la Tunisie peut représenter pour les hommes d’affaires Jordaniens une plateforme pour l’Afrique et l’Europe tandis que la Jordanie pourrait constituer une plateforme de redistribution des produits tunisiens vers les pays voisins de la Jordanie.

Les exportations Tunisiennes vers le marché jordanien ont augmenté de 50,2%, passant de 35,387 Millions de Dinars en 2017, à près de 53,15 MD, en 2018, tandis que les importations ont reculé de 8% pour s’établir à 48 MD, en 2018, contre 51,8 MD, en 2017.

Le taux de couverture a enregistré une croissance, passant de 68,2% en 2017, à 110,5%, en 2018.

Les médicaments représentent plus de la moitié des importations de la Tunisie, suivis de l’acide phosphorique et des engrais.

En 2018, La Tunisie a exporté 110 produits vers la Jordanie, dont notamment les poissons, l’huile d’olive, le marbre, les matériaux de construction…

Le président du Forum d’affaires Palestino-Jordanien, Nazmi Atma, a souligné que l’objectif du forum est d’augmenter les échanges commerciaux avec la Tunisie ajoutant que le volume actuel des échanges est en deçà des opportunités.

Et d’ajouter que les industriels Jordaniens peuvent accéder aux marchés Maghrébin, Africain et Européen via la Tunisie grâce à sa position géographique.

De même, les hommes d’affaires tunisiens peuvent tirer profit de la position géographique de la Jordanie et établir des partenariats avec les hommes d’affaires Jordaniens pour participer aux projets de reconstruction de l’Irak et de la Syrie.

Le Forum est une association créée, en 2011, qui vise le développement économique de la Jordanie via l’augmentation des échanges commerciaux entre la Jordanie et les différents pays arabes dont la Tunisie et créer des opportunités d’affaires.

Le forum compte 250 hommes d’affaires et 30 jeunes entrepreneurs disposant de 1000 entreprises et opérant dans les secteurs de l’industrie, du commerce et des services.