Les exportations tunisiennes vers la République tchèque ont atteint, en 2024, près de 400 millions de dinars, soit une croissance de 33% par rapport à 2023, tandis que les importations ont baissé de 5% pour s’établir à environ 500 millions de dinars, selon les données du Centre de promotion des exportations (CEPEX).

En effet, la République tchèque est le 20ème client et le 25ème fournisseur de la Tunisie en 2024, avec des échanges commerciaux bilatéraux de l’ordre de 892,5 millions de dinars.

Le marché tchèque est également le 11ème client et le 12ème fournisseur européen de la Tunisie, en 2024, a-t-on ajouté de même source.

Les industries mécaniques et électriques (IME) occupent la première place en termes des exportations tunisiennes vers le marché tchèque, représentant 61 %, suivies du secteur du textile et de l’habillement (23,8 %) et de diverses industries (14,4 %). En fait la Tunisie exporte notamment les conducteurs électriques, les récepteurs et les vêtements prêt à porter.

Le potentiel d’exportation inexploité vers la République tchèque est estimé à 180 millions de dollars.

Pour ce qui est des importations, elles comprennent des fils électriques, des véhicules de tourisme et des tissus.

Le développement de la coopération commerciale entre les deux pays a été au centre d’une réunion tenue entre le Président directeur général (PDG) du CEPEX et l’ambassadeur de la République tchèque à Tunis, Richard Kadlčák, indique un communiqué du CEPEX.

Les deux parties ont discuté à cette occasion des moyens de développement du commerce bilatéral et ont souligné la nécessité d’hisser et d’élargir la coopération notamment dans les domaines commercial et économique.

Ben Hassine a exprimé la disposition du Centre à intensifier les programmes promotionnels ciblant le marché tchèque afin de tirer profit du potentiel d’exportation inexploité et de renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays.

De son côté, Kadlčák a indiqué la disposition de son pays à développer les domaines de coopération entre les deux pays, soulignant son ouverture aux produits tunisiens.

Il a mis l’accent sur l’importance de la coordination entre les différents organismes et institutions dans le cadre des préparatifs de l’organisation du forum économique et de la deuxième session des rencontres professionnelles qui se tiendront le mois prochain en Tunisie.