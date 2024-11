Le Conseil tunisien de l’huile d’olive conditionnée a approuvé, vendredi, le programme promotionnel et marketing de l’huile d’olive conditionnée d’intérêt général pour l’année 2025, lors d’une réunion tenue en présence de la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet, et des représentants de l’administration, des structures d’appui et des professionnels du secteur.

Selon un communiqué du ministère de l’Industrie, le programme vise à renforcer le positionnement de l’huile d’olive conditionnée tunisienne sur les marchés étrangers prometteurs, à promouvoir le produit d’origine tunisienne et à diversifier les destinations d’exportation vers de nouveaux marchés porteurs tels que la Chine et le Royaume-Uni, tout en valorisant davantage ce produit.

La réunion a également abordé les derniers préparatifs pour la saison d’exportation de l’huile d’olive conditionnée 2024-2025 et le soutien aux entreprises exportatrices, notamment par l’approbation des programmes promotionnels et publicitaires de leurs produits à destination de marchés diversifiés, tels que le Canada, les États-Unis, l’Europe et les pays du Golfe.

A noter que les exportations d’huile d’olive conditionnée ont augmenté de 118 % à fin octobre 2024, atteignant une valeur de 735 millions de dinars.

La part des exportations d’huile d’olive conditionnée dans les exportations globales de l’huile d’olive est passée de 9,6 % à 14,8 %. Par ailleurs, quatre petites entreprises ont bénéficié pour la première fois des aides du fonds dédié.