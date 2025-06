“Ecrire et lire des poèmes ne suffira pas à éteindre la guerre à Gaza ni à empêcher l’extermination du peuple palestinien. Mais cela s’inscrit dans la trame d’une révolution poétique mondiale, destinée à secouer l’esprit confus de notre espèce et à la ramener vers les grands idéaux oubliés de l’Humanité… Et si les peuples du monde sont convaincus qu’ils continueront à défendre l’esprit humain et à poursuivre le rêve de vivre en paix, il est tout aussi vrai que la poésie, voix de l’Humanité, incarne ce rêve”.

Ce sont quelques extraits de la Déclaration du comité de coordination du Mouvement Poétique Mondial (World Poetry Movement WPM), dans le cadre de l’appel lancé aux poètes du monde entier pour une vaste mobilisation poétique “Le Chant d’amour du monde pour Gaza”.

Prévue les 28 et 29 juin 2025, cette action en ligne rassemblera 170 poètes issus de 110 pays, dont la Tunisie, pour une série de lectures poétiques des quatre coins du monde. Cette initiative du WPM, présidé par le poète, journaliste et éditeur colombien Fernando Rendón, se veut d’une ampleur sans précédent, tant par sa portée organisationnelle que par son impact symbolique et humain.

Trois poètes pour représenter la Tunisie

Dans cet élan poétique de solidarité, l’événement prend forme grâce à l’engagement de 76 coordinateurs mobilisés aux quatre coins du monde. Contacté par l’agence TAP, Radhouane Ajroudi, coordinateur du WPM en Tunisie, a précisé que trois poètes ont été choisis par le Mouvement poétique mondial pour représenter chaque pays. Pour la Tunisie, il s’agit de Ahmed Zaabar, poète vivant à Londres, de la poétesse Faten Guemri et du poète Radhouane Ajroudi.

Les lectures, enregistrées sous forme de vidéos sous-titrées en anglais et en espagnol, seront diffusées en ligne à partir du 28 juin à 14h00 GMT depuis Medellín (Colombie), via les réseaux sociaux du mouvement, notamment Facebook et YouTube. Par ailleurs, une quinzaine de poètes de Tunisie, d’Algérie, du Maroc, du Moyen-Orient et du monde arabe participeront à une action nationale en Tunisie, dans le prolongement d’une première initiative organisée en mai dernier baptisée “Toute la poésie du monde avec Gaza”, diffusée notamment sur la page du WPM-Tunisia.

Le Mouvement mondial de la poésie se définit comme une coordination internationale rassemblant plus de 2 150 membres, 187 festivals et 118 associations partenaires. Son siège se trouve à Medellín, en Colombie, qui s’apprête à vivre du 5 au 12 juillet 2025 au rythme de la 35ème édition du Festival international de poésie de Medellín, où de nombreux prix seront remis dont le prix “Mahmoud Darwish”.