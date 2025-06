Les opérations de contrôle des véhicules administratifs seront intensifiées, au cours de la saison estivale, pour lutter contre les abus et assurer une bonne utilisation de ces voitures de service, a affirmé le Ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières, Wajdi Hedhili

Intervenant lors d’une séance de dialogue du conseil national des régions et des districts, tenue, vendredi, Hedhili a ajouté que « son département n’a pas épargné aucun effort pour préserver les biens de l’État et rationaliser leur gestion, notamment en généralisant le système GPS pour optimiser la gestion des véhicules administratifs et des carburants, et ce, en renforçant, parallèlement, les équipes de contrôle sur le terrain en coordination avec les autorités régionales”.

Et de poursuivre que trois équipes de contrôle des véhicules administratifs, créées récemment dans les gouvernorats de Sidi Bouzid, Kasserine et Kairouan, en vertu, de décisions du Ministre des Domaines de l’État et des Affaires Foncières, ont entamé leurs activités depuis mai 2025.

Hedhili a fait savoir que 187 procès-verbaux ont été enregistrés, au cours des cinq premiers mois de 2025, après la réalisation de 288 opérations de contrôle de 8 410 véhicules administratifs.

Il a rappelé qu’en 2024, 23 900 véhicules administratifs ont été contrôlées et 784 infractions ont été relevées après avoir effectué 875 opérations de contrôle.