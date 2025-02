En moyenne, les exportations de la Tunisie vers la Chine enregistrent une croissance qui frôle les 5%, a indiqué le Centre de promotion des exportations (CEPEX), précisant que cette évolution reflète les grandes opportunités que le marché chinois offre.

Le volume des échanges entre la Tunisie et la Chine est estimé à environ 8,1 milliards de dollars en 2024 et les recettes des exportations de la Tunisie vers la Chine sont de l’ordre de 217 millions de dinars (MD).

Ces exportations concernent l’huile d’olive, dont les recettes ont atteint 68 MD, en plus des produits de la mer qui ont frôlé les 43 MD, et les dattes dont les exportations se sont élevées à 6,2 MD, selon un communiqué publié par le CEPEX, en marge d’une table ronde organisée jeudi, sur les opportunités et les conditions d’accès des produits alimentaires et agricoles tunisiens, au marché chinois.

La rencontre vise à renforcer les sociétés tunisiennes, en les permettant de mieux connaitre les exigences et les défis pour accéder au marché chinois, ce qui renforce les opportunités d’extension et d’exportation. Elle a constitué également une opportunité de communication et d’échange entre un nombre important des représentants des sociétés tunisiennes intéressées par l’exportation vers ce marché, ainsi que des cadres de haut niveau de la douane chinoise.

Le Président directeur général du CEPEX Mourad Ben Hassine a mis l’accent, lors de l’ouverture de l’atelier, sur l’importance du marché chinois, vu que c’est un marché porteur pour les produits tunisiens, soulignant que c’est une opportunité pour élargir les marchés d’exportation de l’huile d’olive, des dattes et des produits de la mer.

Il a relevé que ce marché exige l’engagement des sociétés tunisiennes par les procédures d’enregistrement sur la plateforme de la douane chinoise

Le représentant de la Direction générale de la douane chinoise a précisé que l’enregistrement sur la plateforme est une étape importante pour obtenir des déclarations d’exportation et se conformer aux normes chinoises.

Le président-directeur général de l’Office National de l’Huile (ONH), Hamed Dali a souligné l’importance du marché chinois pour l’huile d’olive tunisien, mettant l’accent sur l’importance d’adapter le produit chinois aux critères et aux règles sanitaires, ainsi qu’aux règlements commerciaux chinois.