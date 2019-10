Les Journées culturelles tunisiennes en Jordanie se déroulent du 30 septembre au 5 octobre 2019 au Centre culturel royal à Amman mais aussi dans trois autres villes du Royaume Hachémite (Irbid, Madaba et Zarqa).

Une délégation tunisienne conduite par Mohamed Zine Elabidine, ministre des Affaires culturelles, a assisté à l’inauguration desdites journées en présence du ministre jordanien de la Culture, Mohamed Abou Rommane.

Le programme culturel et artistique des Journées a démarré par le vernissage d’une exposition d’art plastiques et un spectacle musical donné par la troupe Zonn’Art dirigée par l’artiste Yassine Ben Miloud.

Les Journées Culturelles tunisiennes en Jordanie coïncident cette année avec la célébration du 60ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques tuniso-jordaniennes et de la proclamation de “Tunis Capitale de la culture islamique 2019”, pour la région arabe.

En concomitance avec cet événement, la Foire internationale du livre d’Amman accueille un pavillon tunisien -sachant que la Tunisie est invitée d’honneur de cette 19ème édition.

A l’ouverture des Journées, Zine Elabidne a déclaré que sa visite vise à renforcer et donner une nouvelle impulsion au partenariat commun entre la Tunisie et la Jordanie. “L’ultime but étant de renforcer le patrimoine culturel commun au service de l’identité culturelle arabe et la lutte contre les idées extrémistes”, a-t-il ajouté.

Le ministre a aussi rappelé qu’un jumelage est établi depuis 1994 entre les villes de Tunis et Amman, évoquant des relations de partenariat continu entre les deux Capitales, à travers un réseautage qui touche aux différentes institutions culturelles dans les deux pays.

Il a expliqué que ce partenariat est basé sur l’échange d’expertise dans les diverses branches culturelles, littéraires et civilisationnelles ainsi que dans le domaine du patrimoine matériel et immatériel des deux pays.