La Tunisie abrite, les 26 et 27 février 2020, après le Caire et Beyrouth, la deuxième édition FemParl, organisée par le Centre de la femme arabe “CAWTAR”, le Forum des fédérations et l’ambassade du Canada.

Elles viennent du Maroc, d’Algérie, d’Egypte, du Liban, de Palestine, de Jordanie, de Libye, d’Iraq et de Tunisie, ces femmes leaders et parlementaires se retrouvent pour plaider en faveur d’un environnement plus inclusif pour les femmes.

Des parlementaires actuelles, d’autres ayant fait partie de législatures précédentes, et des femmes leaders d’autres domaines de la vie politique et économique et des affaires, discuteront de trois principaux axes à savoir une meilleure connaissance des objectifs de développement durable de l’AGENDA 2030, la violence contre les femmes en temps de paix et en temps de conflits, l’utilisation des médias sociaux comme outil de renforcement du pouvoir des femmes.

Ces questions d’actualité seront débattues par des experts, des femmes leaders et aussi par des femmes parlementaires dans le but de faire ressortir les indicateurs spécifiques permettant de faire le suivi des progrès accomplis et des obstacles qui s’y opposent ainsi que d’élaborer des outils de plaidoyer pertinents.