Le Secrétariat du Comité chinois de suivi du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) lance le Concours créatif sur les cas d’application de l’intelligence artificielle (IA) à l’intention des jeunes des pays africains, avec une visite d’étude en Chine pour les lauréats.

L’initiative s’inscrit dans le cadre de l’Année sino-africaine des échanges humains et culturels 2026, qui célèbre le 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et les pays africains.

Placée sous le thème « L’IA crée l’avenir, la Chine et l’Afrique s’engagent ensemble dans une nouvelle étape », l’activité vise à approfondir la coopération scientifique et technologique sino-africaine, à promouvoir la formation des jeunes talents en IA et à bâtir un pont de dialogue entre les jeunes des deux continents.

Les lauréats seront invités en Chine pour des visites d’étude et des activités d’échange liées à la pratique de l’IA. Cette initiative figure sur la liste des projets phares de l’Année des échanges humains et culturels.

Annoncé sur les canaux officiels de l’ambassade de Chine à Tunis, le concours est ouvert dès à présent jusqu’au 29 mai 2026, avec une période d’évaluation prévue du 30 mai au 12 juin. Les dates des activités de visite et d’échange seront précisées ultérieurement. Les candidats peuvent soumettre des cas d’application de l’IA dans cinq domaines principaux : le bien-être social (services publics, gouvernance sociale), le progrès scientifique et technologique (recherche, transformation des résultats, écosystème d’innovation), les applications industrielles (transformation numérique, économie numérique), les échanges culturels (dialogue entre civilisations, diffusion culturelle) et la formation des talents (éducation, entrepreneuriat, compétences pour les industries de demain).

Un volet « autres domaines » accueille les projets prospectifs, transversaux ou interdisciplinaires. Les cas retenus, sélectionnés selon leur caractère innovant, exemplaire et reproductible, seront compilés dans un recueil publié.

Les lauréats recevront des certificats et des prix. Le public visé comprend les étudiants de l’enseignement supérieur, les jeunes chercheurs, les représentants de start-up et d’ équipes d’innovation, les professionnels de l’IA et des domaines connexes, ainsi que tout groupe de jeunes engagé dans des pratiques d’application de l’IA ou disposant d’un potentiel d’innovation. Les inscriptions se font via le lien suivant : httpss://ecnxdbgxnkac.feishu.cn/…/shrcnOZjhi7LTFB6eLAFb6…