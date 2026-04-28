Une journée d’information au profit des agriculteurs a été organisée, mardi, au siège de la municipalité de Bouarada (gouvernorat de Siliana), dans le cadre de la mis en oeuvre du projet d’aménagement foncier des terres agricoles et d’accès au financement.

Cette initiative est tenue par l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP), en collaboration avec l’Organisation internationale de droit du développement (IDLO), et en partenariat avec l’Agence foncière agricole (AFA), la direction générale du financement des investissements et des organismes professionnels (DGFIOP) ainsi que les structures professionnelles concernées.

La coordinatrice du projet et représentante de l’UTAP, Maroua Abdelli a indiqué à l’Agence TAP que cette journée vise à mettre en lumière l’importance de l’aménagement foncier en tant que levier de développement agricole et son rôle dans la facilitation de l’accès des agriculteurs au financement.

L’accent a été mis à cette occasion sur l’importance du titre de propriété et de la régularisation foncière des terres agricoles car le titre de propriété permet aux agriculteurs d’investir dans leurs terres et de s’intégrer plus facilement dans le circuit économique, a-t-elle souligné à l’Agence TAP.

Selon la même source, d’autres campagnes de sensibilisation assurées par des experts dans le domaine, seront organisées dans les prochains jours dans les gouvernorats de Nabeul, Bizerte, Tataouine et Mahdia, afin de rapprocher les services et l’information des agriculteurs et les accompagner dans les procédures de régularisation foncière et d’accès aux mécanismes de financement.