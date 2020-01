La ville de Tozeur a abrité ce week-end la clôture du projet “des partenaires actifs en vue d’instaurer des municipalités intègres”, initié par l’association de développement de la femme rurale à Kasserine et financé par le programme de coopération américaine.

85 participants ont bénéficié de ce projet relevant des municipalités de Tozeur, Néfta, Dégache Bouzguem, Machrek Echams et Sbeitla.

Ce projet a consisté en la formation de conseillers municipaux, de maires et de membres de la société civile en matière de lutte contre la corruption, durant 18 mois dans le but de renforcer les capacités de la société civile en matière de suivi des projets d’investissement municipal permettant de généraliser le contrôle, le suivi et l’évaluation.

Plusieurs conseillers municipaux ont indiqué au cours de la clôture de l’atelier, que ces sessions de formation ont permis d’améliorer les mécanismes de gestion des municipalités et de prendre connaissance des dispositions du code des collectivités locales et de la démocratie participative, outre la préparation du budget participatif et des marchés publics.

Les sessions de formations étaient axées sur la préparation du budget et du rôle de la société civile et ses liens avec la société civile.