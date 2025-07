Sensibiliser quant à l’importance des interactions entre eau, énergie et alimentation et identifier des solutions opérationnelles pour faire participer la femme rurale dans l’utilisation des nouvelles technologies, tels sont les objectifs d’un atelier organisé par l’Institut National de Recherches en Génie Rural, Eaux et Forêts (INRGREF).

L’atelier vise également à faire connaitre les mécanismes et inciter les agriculteurs à utiliser les solutions identifiées dans le cadre du projet « Boosting Nexus Framework Implementation in the Mediterranean (BONEX). Il s’agit entre autres de mettre en place des outils intelligents dont une station de surveillance en temps réel des données climatologiques pour identifier et optimiser les ressources en eau dans l’irrigation.

Cet atelier s’inscrit dans le cadre du projet BONEX visant à fournir des outils pratiques et appropriés via l’intégration des innovations technologiques en harmonie avec les cadres régional et local afin de favoriser les compromis sociaux, économiques et écologiques », a indiqué Olfa Mahjoub, Chercheuse à l’INRGREF.

Mis en œuvre dans sep pays (Tunisie, Italie, Jordanie, Liban, Maroc, Portugal et Espagne), le projet est axé sur une approche participative via la formation des équipes de travail régionales en collaboration avec toutes les parties prenantes. Il fournira donc aux décideurs et aux praticiens un outil de prise de décision interactif pour évaluer les compromis, les synergies et les solutions Nexus sous un angle transdisciplinaire.

En Tunisie, le projet de démonstration (PDD) est mis en œuvre dans le périmètre irrigué par les eaux usées traitées (EUT) de Ouardanine au gouvernorat de Monastir, est irrigué avec les EUT depuis 1997.

Il couvre une superficie de 70 ha avec principalement des arbres fruitiers (figues, nèfles, poires, etc.) en plus des cultures industrielles (géranium pour la distillation) et les pépinières, d’après le portail électronique du projet.