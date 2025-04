La commission participative chargée de la conception et la réalisation de la plateforme nationale pour la commercialisation des produits des femmes et des filles rurales s’est réunie mercredi au siège du ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées.

A cette occasion, la ministre de la famille Asma Jebri a souligné que cette plateforme numérique est destinée aux femmes et aux filles rurales, bénéficiaires des programmes du ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées pour l’autonomisation économique et le leadership féminin “Raidet” ainsi qu’à toutes les femmes entrepreneures en milieu rural, appelant à la nécessité d’accélérer la mise en place de cette plateforme en garantissant toutes les conditions de qualité et de sécurité.

A noter que, cette plateforme numérique est composée d’un site commercial et d’un système facilitant les transactions, d’un espace virtuel sur la gestion des affaires et de commercialisation en ligne.

La ministre a indiqué que la mise en place de cette plateforme nationale s’inscrit dans le cadre de l’engagement national visant à renforcer et encourager la vente en ligne des produits des filles et femmes rurales au niveau national et à l’étranger et à soutenir leurs efforts en vue de préserver la pérennité de leurs projets.

Cette réunion s’est déroulée en présence du directeur de cabinet du ministère de la famille, de représentants des ministères des technologies de communication, du commerce, de l’agriculture, de la santé, du tourisme et des offices des postes et de l’artisanat, de la famille et de la population et de l’agence nationale de sécurité cybernétique.