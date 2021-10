L’experte en économie sociale et solidaire, Samira Fendri, a souligné jeudi l’importance de la loi sur l’économie sociale et solidaire dans la prise en charge des femmes rurales à travers la création d’opportunité d’emploi travail, signalant l’importance de la mise en œuvre de cette législation et la publication des décrets réglementaires y afférent.

Fendri a appelé dans une intervention, lors d’un séminaire organisé par l’association Tounissiet, à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la femme rurale qui coïncide avec le 15 octobre de chaque année, à la nécessité de sensibiliser les femmes rurales à la valeur ajoutée de cette législation et de vulgariser l’information relative à cette loi pour la transmettre à travers les composantes de la société civile et les parties concernées par la gouvernance locale, qui sont des intermédiaires entre la femme en milieu rural et les différents ministères concernés par la réalisation des projets de l’économie sociale solidaire.

De son côté, la présidente de l’association Tounissiet, Monia Mzid, a passé en revue les différents aspects de la vie de la femme en milieu rural marqués notamment par la pauvreté et le décrochage scolaire et des difficultés liées au financement des projets.

Elle a mis l’accent sur la persistance des inégalités salariales entre la femme et l’homme, malgré les lois garantissant leurs droits.

“Le nombre des femmes rurales a dépassé les 1,8 million en 2020”, a-t-elle dit, ajoutant que 58 pc de femmes rurales travaillent dans le secteur de l’agriculture alors que 62% des femmes vivant en milieu rural sont des aides ménagères.