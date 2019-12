Un accord de partenariat a été signé, mardi 25 décembre à Tunis, par Mohamed Zinelabidine et Mounir Baaziz, respectivement ministère des Affaires culturelles et président du conseil d’administration de la Mutuelle tunisienne des artistes, créateurs et techniciens dans le secteur culturel (MACTSC).

Le document vise à inciter les artistes et créateurs tunisiens à davantage de créativité, à améliorer leurs performances et la qualité de l’action culturelle dans le pays, indique un communiqué du ministère.

L’accord fixe les conditions générales de coopération et de partenariat entre le ministère et la Mutuelle “en vue de mieux encadrer les créateurs et techniciens et les encourager à davantage de créativité, compte tenu de l’importance de leur rôle dans la société”.

En vertu de cette convention, le ministère s’engage, en particulier, à soutenir la Mutuelle tunisienne des artistes, créateurs et techniciens dans le secteur culturel en leur attribuant une prime annuelle de 300 mille dinars à partir de l’année 2020.

Selon le texte de la Convention, les allocations occasionnelles consacrées aux artistes et créateurs seront revues à la hausse.

Le ministère s’engage aussi à combler le déficit dans la caisse de sécurité sociale spécifique aux adhérents de la Mutuelle et œuvrera à la révision de la pension de retraite en coordination avec les structures et les ministères concernés.

La Mutuelle des artistes, créateurs et techniciens dans le secteur culturel se présente comme étant “un outil de solidarité entre les travailleurs des différents secteurs culturels”.