Sabri Bachtobji, secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères chargé de la gestion du ministère des Affaires étrangères, s’est entretenu à Tunis, vendredi 13 décembre, avec le président de la Commission de Venise, Gianni Buquicchio.

A l’ordre du jour: les moyens visant à renforcer la coopération entre la Tunisie et le Conseil de l’Europe, notamment dans le domaine de la gouvernance démocratique et des lois, tels que l’organisation des élections, la mise en place des instances constitutionnelles et le soutien des institutions conformément aux normes et standards internationaux.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, Gianni Buquicchio a fait part de la disposition du Conseil de l’Europe de continuer à soutenir les efforts de la Tunisie sur la voie de la consolidation du processus de transition démocratique, notamment à travers l’échange d’expériences et d’expertises dans les domaines y afférents.

De son côté, Bachtobji s’est félicité du niveau de la coopération entre la Tunisie et le Conseil de l’Europe dans le cadre de la troisième phase du programme de partenariat et de coopération “Programme Sud III: Assurer la durabilité de la gouvernance démocratique et des droits de l’homme dans le sud de la Méditerranée” (2018-2020).