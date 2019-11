C’est sous le thème “l’éducation sexuelle : prévenir vaut mieux que guérir” que le ministère des Affaires de la femme, de la famille et de l’enfance organise, le 16 novembre 2019, sa 6e Conférence régionale, en collaboration avec la direction régionale de la santé, avec la participation de juristes, éducateurs et pédopsychiatres.

Cette conférence, organisée à la demande des directeurs et cadres des établissements régionaux de l’enfance, dans le cadre de l’éducation sanitaire, vise à sensibiliser les parents et la société civile à l’importance de l’éducation sexuelle en tant que meilleur moyen de prévention contre certains phénomènes sociaux en recrudescence dont les enfants sont les principales victimes. Cette rencontre a, également, pour but de protéger les enfants et de garantir leur sécurité physique et psychique.

Les travaux seront axés sur les thèmes de l’éducation sexuelle selon une approche juridique, présentée par le juge d’enfants Chedly Sayadi, une approche éducative, avec la professeure Insaf Fathallah Gamoun, le professeur à l’hôpital universitaire Fattouma Bourguiba, Noufel Gaddour.