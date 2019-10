Noureddine Taboubi et Nabil Karoui auraient discuté de la situation générale de la Tunisie.

Selon la page officielle du parti “Cœur de la Tunisie” sur Facebook, cet entretien, qui s’est déroulé au siège de la centrale syndicale, a également abordé “les résultats des dernières élections et les grands défis qui attendent tous les partis politiques en ce moment délicat”.

Nabil Karoui, largement battu au deuxième tour de la présidentielle, a annoncé mercredi 16 octobre qu’il ne “contesterait pas les résultats…”, après s’être consulté avec le bureau politique de son parti.

“Nous avons choisi de faire prévaloir le plus grand intérêt du pays en s’abstenant de faire des pourvois contre les résultats des élections, afin de ménager plus de temps pour le pays, de permettre au président élu (Kais Saied) d’être investi dans les meilleurs délais, et de confier au parti vainqueur la formation d’un gouvernement”, a indiqué Karoui dans une déclaration de son parti portant sa signature.