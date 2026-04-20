La section des offices et des institutions publiques de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a publié ce lundi un communiqué dans lequel elle réclame une augmentation des salaires au titre de l’année 2026 afin d’améliorer le pouvoir d’achat, tout en appelant au dialogue social « comme choix fondamental pour adopter des réformes efficaces et durables ».

La section a critiqué ce qu’elle a qualifié de « détérioration des conditions de travail et des conditions de santé et de sécurité au travail dans le secteur des institutions publiques, ainsi que la vétusté des infrastructures, la faiblesse des moyens et des équipements et l’absence de bonne gouvernance, ce qui se répercute négativement sur la productivité et la qualité des services », selon le texte du communiqué.

Par ailleurs, le communiqué de la section a fait état de la volonté de l’Union générale tunisienne du travail d’organiser un rassemblement syndical à l’occasion de la fête du Travail, célébrée le 1er mai de chaque année, appelant les structures syndicales et l’ensemble des travailleurs du secteur public à « la solidarité et la cohésion pour défendre les droits et les acquis professionnels ».