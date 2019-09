Du 4 au 13 octobre 2019, la Médina de Tunis vivra au rythmes et aux couleurs de la 7ème édition du festival d’art dans la cité “Dream City”; édition qui coïncide avec le déroulement des élections présidentielle et législatives en Tunisie.

Au cœur de ce nouveau chapitre de la jeune démocratie tunisienne, Dream City 2019 s’interrogera sur le rôle et la place des artistes, des structures culturelles, de la société civile et particulièrement des jeunes dans un pays en devenir.

Dans une note de présentation, les artistes et organisateurs de la manifestation, Jan Goossens, Selma et Sofiane Ouiss, soulignent que l’édition 2019 de Dream City sera un temps fort d’imagination, d’engagement et de contestations artistiques et intellectuelles.

Questionnant le présent et le passé pour dessiner un avenir rêvé, l’édition 2019 se veut à la fois une plateforme de création, un espace humain partagé, et une plaque tournante entre plusieurs territoires et mondes.

Des artistes tunisiens, du monde arabe, africains et européens se sont inscrits dans la Médina. Ils donnent voix, corps et forme à cet espace urbain sanctuaire, profond comme l’histoire, large et divers comme le pays entier. Jeunes et adultes, femmes et hommes, croyants et non-croyants, personnes de toutes orientations sexuelles: ils sont là, ils portent ce festival avec les artistes et avec l’association “l’Art Rue”.

A partir de la Médina, et en creusant dans la durée une réalité qui est tout d’abord locale, des ponts et échanges se sont construits avec le pays entier. Et au-delà : avec Johannesburg, Ramallah, Paris, Marrakech, Kinshasa, New York, Bobo-Dioulasso, Marseille, Beyrouth, Bamako, Athènes, Bagdad ou Bruxelles.

Prendre au sérieux un territoire veut dire aussi voir sa dimension et son potentiel cosmopolite, l’ouvrir, le connecter.

Abordant les inégalités sociales, les problématiques écologiques et urbaines, le vivre-ensemble au delà des différences, Dream City invite à travers ses expositions ses installations ses conférences ou ses spectacles à investir la ville comme un espace d’écoute, d’échange et de construction d’une vision, d’une cité et d’un avenir démocratique partagé.

Mettant l’artiste engagé au cœur de la Cité, Dream City invite public et autorité à reconsidérer le rôle de la culture dans la construction de la démocratie en Tunisie.

Des créations inédites conçues et interprétées pour la première fois, résultant d’un échange entre l’artiste le lieu et la population de la médina Dream City est un festival de créations contextuelles et uniques.

Tous les deux ans, les artistes participants à la manifestation Dream City partagent leurs émotions et leurs perceptions artistiques de la médina comme espace de mémoire, d’histoire, de présent et d’avenir.

Parmi les artistes participants à l’édition 2019 de Dream City l’artiste congolais Jupiter et son groupe, l’artiste sonore, bassiste et compositrice électroacoustique, Floy Krouchi, le danseur sud-africain Boyzie ou encore l’artiste plasticien Malek Gnaoui.

Pour l’affiche de sa 7ème édition, “Dream City” a choisi une des photos de l’artiste photographe chinois Li Wei prise en 2012, dans le cadre de l’expo urbaine “Libres Corps en espace public”.

Esprit libre et espiègle, Li Wei s’est plongé dans le ciel de Tunisie fasciné par les couleurs de ce pays qu’il ne connaissait pas. Ses personnages improbables s’abandonnent dans les airs, se jouent de l’apesanteur.

L’artiste invite le public de Dream City à épouser le regard d’un enfant curieux, assoiffé de culture et prêt à laisser libre cours à son imagination à travers une expérience artistique unique lui permettant de découvrir autrement une médina en devenir.