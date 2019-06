La société Al Karama Holding vient de publier la liste des 7 candidats pré-qualifiés pour la suite du processus de cession de 100% du capital de la société Utique de promotion agricole “EL BARAKA” entièrement détenue par l’Etat. La liste est composée de 5 personnes et deux consortiums.

La phase de pré-qualification, qui a été prolongée de 02 semaines en un premier temps, sera suivie d’une phase d’offres financières.

Les candidats pré-qualifiés auront la possibilité d’effectuer des travaux de Due Diligence dans le cadre d’une Data Room électronique. Ils pourront visiter les locaux et l’exploitation agricole de la société, rencontrer son management, poser des questions et proposer des amendements au projet de l’acte de cession, selon un calendrier et des modalités qui seront définies dans le dossier d’appel d’offres.

La société Utique de Promotion Agricole est une société à responsabilité limitée (SARL) créée le 20 Janvier 2000. Elle a pour objet l’exploitation et le développement agricole. La société est propriétaire d’une ferme d’une superficie de 476 Ha située à Utique dans le gouvernorat de Bizerte à près de 30 km de la capitale.

Elle est composée principalement de 76 Ha d’arboriculture (16 Ha orangers, 14 Ha oliviers, 11 Ha pruniers, 7 Ha pêchers, 7 Ha vignes de tables, 7 Ha abricotiers et autres), de 344 Ha de grandes cultures (céréales, blé, orge, colza et autres) et dispose d’installations frigorifiques d’une capacité de 575 tonnes et d’une superficie de 2090 m².