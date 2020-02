Al Karama Holding a annoncé, vendredi 28 février 2020, envisager d’entamer la cession de 50% du capital du courtier en assurance et réassurance UPCAR (Union de Placement et de Conseil en Assurances et Réassurance).

Acteur indépendant du marché tunisien de l’assurance, UPCAR est une société à responsabilité limitée créée en juillet 1994. Son capital s’élève à 250 mille dinars, réparti en 25.000 parts sociales d’une valeur nominale de 10 DT chacune.

Al Karama Holding, qui agit pour le compte de l’Etat tunisien, a lancé un appel à manifestation d’intérêt à ce sujet. Il est destiné à tout investisseur pouvant contribuer au développement d’une société opérant dans le courtage en assurances et en réassurance.

Les investisseurs intéressés pourraient être une personne physique ou morale agissant seule ou dans le cadre de consortium dirigé par un chef de file et incluant d’autres investisseurs (personnes physiques et/ou morales), a indiqué le groupe, dans un communiqué.

Le processus de cession comprendra deux phases: Une première phase de présélection des Investisseurs Potentiels et une seconde ouverte à tous les Investisseurs présélectionnés, consacrée aux offres financières.

Les investisseurs intéressés peuvent déposer leurs dossiers de manifestation d’intérêt, avant le 3 avril 2020, directement au ou par courrier express, au siège d’Al Karama Holding.

Al Karama Holding a opté pour le Capital African Partners Bank (CAP Bank) comme conseiller exclusif pour la réalisation de cette opération de cession.