Sept consortiums et sociétés ont déposé des offres de manifestation d’intérêt pour l’acquisition des 100% du capital de la société ALPHA HYUNDAI MOTORS, selon le site web d’Al Karama Holding.

Le premier Consortium regroupe Ennakl Automobiles – Amen Bank – Poulina Group Holding – Parenin – Tunisie Leasing – COMAR Assurances – Partner Investment “SPI”- Hayett Assurances – Heavy.

Le deuxième est celui de la société COMET et un Consortium groupant TTS Financière – One Tech Holding – Stecom et Mohamed Sadok Driss et un quatrième Consortium composé de HBG Holding et Tawasol Group Holding.

La Société Tunisienne de Distribution “SOTUDIS”, Mohamed Sadok Mzabi et un Consortium composé de la Société Kacem Et Fils “SKF” – Super Mousse – Sidilec International – Fathi Neifar “Entreprise Individuelle” – Comptoir El Houcine de Matériaux de Construction ” CHMC ” – La Couverture Immobilière et Imperial Palace ont également déposé leurs offres.

Cette liste sera actualisée en cas de réception d’offres additionnelles par voie postale,offres a noté Al Karama Holding précisant que la liste des candidats pré-qualifiés sera annoncée après la finalisation des travaux de dépouillement et de notation.

La société Al Karama Holding a lancé, le 29 mai 2018, un Avis d’Appel à Manifestation d’intérêt, relatif à l’opération de cession, sur Appel d’Offres, de 100% du capital d’Alpha Hyundai Motors, société anonyme créée en 2010.