Le nombre des dessertes maritimes entre le port de Zarzis et les ports européens (Marseille et Gênes) sera porté à 11 cette année contre 9 l’année dernière. Une desserte est programmée avant l’Aid El Fitr et une autre avant la rentrée scolaire, selon le ministre du Transport, Hichem Ben Ahmed.

Ben Ahmed a également fait savoir, en marge d’une visite au gouvernorat de Monastir, que le ministère du Transport a mobilisé de nouveaux bateaux pour les lignes maritimes reliant le port de Zarzis aux ports européens.

Il a aussi souligné que la compagnie nationale TUNISAIR envisage d’affréter 4 ou 5 avions pour renforcer sa flotte surtout que la saison touristique s’annonce prometteuse.

Toujours selon lui, des réductions ont été accordées au profit des Tunisiens résidents à l’étranger par TUNISAIR et la CTN.