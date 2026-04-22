Le port commercial de Zarzis se prépare à entamer pour la première fois le trafic des conteneurs et à se doter d’une nouvelle ligne de transport maritime de marchandises qui le reliera aux ports de Radès, d’Italie et de Libye.

Selon un rapport issu de la réunion du comité consultatif régional pour l’investissement au gouvernorat de Médenine, la transformation du port de Zarzis en port à conteneurs contribuera à évoluer son activité commerciale, à stimuler les investissements et la création de projets, à promouvoir le développement dans le sud et à encourager les exportateurs à tirer profit des atouts et du vaste patrimoine foncier de la zone portuaire ainsi que ses diverses installations dans la région.

Le port connaîtra également des travaux de dragage programmés pour la fin de l’année en cours, qui devraient prendre en compte la taille des grands navires afin de permettre au port d’accueillir des croisières touristiques, dans le cadre des efforts visant à renforcer et diversifier son activité et à tirer parti de sa position privilégiée, d’après la même source.

Ces nouvelles activités, qu’il s’agisse de l’activité des conteneurs ou des croisières touristiques, permettront au port de Zarzis de jouer son rôle en tant que pilier et moteur essentiel du développement et de croissance, et de multiplier le volume de ses activités habituelles, lit-on dans le même document.

A rappeler que le port commercial de Zarzis a renforcé son activité à la fin de l’année dernière avec l’entrée de nouvelles activités, notamment l’exportation de gypse et l’importation de marbre, accueillant ainsi des navires qui ont apporté une plus-value en termes d’animation du port, de soutien à son activité et de diversification de ses domaines d’action, en particulier l’exportation de sel en vrac, de gypse en vrac et en conserve.