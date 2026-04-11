La compagnie tunisienne de navigation (CTN) a annoncé un réaménagement de certaines de ses traversées en Méditerranée, en réponse à la hausse des prix du carburant liée au contexte géopolitique actuel au Moyen-Orient.

La compagnie a indiqué avoir regroupé plusieurs voyages initialement prévus à la mi-avril en une seule traversée combinée pour maintenir les tarifs des billets.

Les voyages programmés du 14 au 16 avril entre Tunis et Marseille, ainsi que ceux prévus du 17 au 19 avril entre Tunis et Gênes, seront ainsi assurés sous forme d’un itinéraire unique reliant Tunis, Gênes et Marseille, du 17 au 20 avril 2026.

Selon le nouveau programme, le départ de Tunis est prévu le vendredi 17 avril à midi, avec une arrivée à Gênes le samedi 18 avril à 14h00, où l’ensemble des passagers débarquera.

Le navire repartira le même jour à 19h00 en direction de Marseille, pour une arrivée prévue le dimanche 19 avril à 07h00.

Le départ de Marseille est fixé au dimanche à midi, avec une arrivée à Tunis le lundi 20 avril à midi.

Dans son communiqué, rendu public, vendredi soir, la CTN a invité ses clients à contacter ses services pour toute information complémentaire.