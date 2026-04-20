L’Office de la Marine Marchande et des Ports (OMMP) a bouclé, début mars 2026, un programme de renouvellement de sa flotte de remorqueurs avec la réception d’un sixième et dernier navire, « Kerkouane ». Cet investissement global de 168 millions de dinars (environ 49,3 millions d’euros) a été soutenu à hauteur de 41 millions d’euros par un financement de l’Agence française de développement (AFD).

Cette opération d’envergure s’inscrit dans une dynamique de modernisation des services portuaires tunisiens, visant à renforcer la sécurité maritime, à améliorer la performance opérationnelle et à accompagner la transition écologique dans les huit ports commerciaux du pays.

Dotées de technologies de pointe et conformes aux standards internationaux en matière d’efficacité énergétique, les nouvelles unités permettront de sécuriser davantage les manœuvres d’entrée et de sortie des navires, tout en garantissant une meilleure protection des infrastructures portuaires.

Une cérémonie officielle marquant la clôture de ce programme stratégique s’est tenue le 7 avril 2026 au port de La Goulette, en présence notamment du président-directeur général de l’OMMP, de l’ambassadrice de France en Tunisie et du directeur de l’Agence française de développement (AFD).

Les six remorqueurs, en l’occurrence « Bulla Regia », « El-Jem », « Oudhna », « Dougga », « Maktaris » et « Kerkouane », ont été réceptionnés progressivement entre le 26 septembre 2025 et le 1er mars 2026 dans les ports de La Goulette, Zarzis, Sousse, Gabès et Bizerte.

Ils seront désormais déployés sur l’ensemble du réseau des huit ports commerciaux gérés par l’OMMP, à savoir Radès, La Goulette, Bizerte-Menzel Bourguiba, Sousse, Sfax, Skhira, Gabès et Zarzis.

Selon les données publiées par l’Office, ces nouvelles acquisitions permettront d’améliorer significativement la rapidité et la qualité des opérations de remorquage, de renforcer les capacités d’intervention en cas d’urgence, de recherche et de sauvetage en mer, ainsi que de consolider les dispositifs de lutte contre la pollution marine.

Ce programme s’inscrit dans une logique de maîtrise des coûts d’exploitation et d’adaptation aux nouvelles exigences logistiques du transport maritime international. Il contribue également au dispositif national de protection des côtes tunisiennes.