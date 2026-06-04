Une convention de partenariat (MoU) a été signée, hier 3 juin, à l’Institut Pasteur de Tunis (IPT) entre le Laboratoire des Biomolécules, Venins et Applications Théranostiques (LBVAT) de l’Institut Pasteur de Tunis, à travers les équipes NanoBioMedika et Physiopathologie, et le Toulouse Biotechnology Institute (TBI) de l’INSA Toulouse.

Signée par la directrice générale de l’Institut Pasteur de Tunis, Pr Samia Menif, et la directrice de l’INSA Toulouse, Pr Alexandra Bertron, cette convention marque une nouvelle étape dans le renforcement des collaborations scientifiques entre les deux institutions, indique un communiqué publié sur la page officielle de l’IPT.

Cette étroite collaboration entre l’équipe du Pr Luc Fillaudeau et celle du Pr Balkiss Bouhaouala-Zahar s’inscrit autour du thème des biotechnologies industrielles pour la santé humaine et la santé des plantes, lit-on de même source.

D’après le communiqué, ce partenariat vise à renforcer les échanges scientifiques et académiques entre les deux institutions, à favoriser le développement de projets R&D conjoints et à promouvoir l’innovation dans le domaine des biotechnologies au service de la santé et du développement durable.