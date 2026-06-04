La Tunisie a enregistré mercredi 3 juin 2026 des températures particulièrement élevées marquant le début effectif de la saison estivale. L’Observatoire tunisien de la météo et du climat a annoncé qu’un pic thermique de 41,5°C a été relevé à Matmata – station de Gabès Matmata, soit la température la plus élevée enregistrée dans le pays au cours de cette journée.

Cette vague de chaleur intense a touché plusieurs régions du pays, notamment le Centre et le Sud. Selon les dernières données de l’Observatoire, actualisées à 15h00, les températures ont atteint 41°C à Tozeur, Kébili et Médenine.

Le mercure a également franchi le seuil des 40°C à l’aéroport de Gabès, à Borj El Khadhra et à Gafsa.

Les régions du littoral et du Sud-Est n’ont pas été épargnées. Les températures ont ainsi atteint 39°C à Sfax et à Remada, confirmant l’extension de cette forte chaleur à plusieurs zones du territoire.