Le président de la République, Beji Caid Essebsi, a reçu, mardi, au Palais de Carthage, le vice-président de la Conférence consultative politique du peuple chinois, CHEN Xiaoguang, qui préside la délégation chinoise aux travaux du 8ème forum sino-arabe des hommes d’affaires et au forum économique tuniso-chinois, tenus les 2 et 3 avril 2019 à Tunis.

Le responsable chinois a souligné, à cette occasion, la solidité des relations historiques d’amitié entre la Tunisie et la Chine, se félicitant de la coopération entre les deux pays dans les divers domaines et du degré de consultation et d’échange de visites entre les responsables tunisiens et chinois, selon un communiqué de la Présidence de la République.

Il a exprimé le respect de la Chine à “l’exemple tunisien” dans la région et aux efforts du pays pour réussir la transition économique et réaliser la croissance, relevant que son pays est ouvert à de nouveaux domaines de coopération et de partenariat avec tous les pays arabes.

Le président de la République Béji Caïd Essebsi a appelé, de son côté, à diversifier la coopération Tunis-chinoise, qualifiant la Chine de “partenaire principal et stratégique de tous les pays arabes”.

“La Tunisie va œuvrer, durant le mandat de présidence du conseil de la Ligue des Etats arabes (au niveau des sommets) à poursuivre la consolidation du partenariat sino-arabe et aussi de la coopération avec tous les pôles économiques partenaires de la communauté arabe”, a encore déclaré le chef de l’Etat, selon la même source.