Ooredoo Tunisie vient de lancer le «Jeu My Ooredoo» permettant à ses abonnés de gagner jusqu’à 10.000 dinars cash, mais également des smartphones, des tablettes et beaucoup d’autres cadeaux !

Pour participer, il suffit de télécharger et d’accéder gratuitement à l’application My Ooredoo, cliquez sur la bannière qui contient le code du jeu et validez votre participation.

Chaque jour, un nouveau code sera généré sur My Ooredoo et vous aurez de nouvelles chances de gagner des smartphones Huawei Y7 2019, des tablettes et des Packs Mobile WIFI 4G, ainsi que 5.000 DT chaque semaine.

Pas besoin d’attendre longtemps pour faire partie des heureux gagnants. Dès votre participation, vous serez éligibles à un tirage au sort quotidien durant 14 jours.

Vous pouvez également remplir gratuitement le bulletin de participation disponible dans toutes les boutiques Ooredoo.