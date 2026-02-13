Sous le slogan « Tunisie vit », la société Ooredoo Tunisie a annoncé, vendredi 13 février 2026, lors d’une conférence de presse, les nouveautés de la cinquième édition de l’événement « Ooredoo Night Run by Xiaomi ». La manifestation se tiendra le 14 mars sur l’avenue Habib Bourguiba à Tunis. Les organisateurs ont également présenté les derniers préparatifs de ce rendez-vous annuel.

Mohamed Ali Ben Hafsia, directeur de la communication d’Ooredoo Tunisie, a souligné que l’« Ooredoo Night Run by Xiaomi » est devenu un événement attendu par les Tunisiens. Il réunit sport et ambiance familiale ramadanesque au cœur de l’avenue symbolique Habib Bourguiba.

Participation record et programme varié

L’entreprise ambitionne d’attirer plus de 4.500 coureurs et participants cette année, contre 4.000 lors de l’édition précédente. Le programme comprend plusieurs courses adaptées à tous les âges :

– 2 km pour les enfants ;

– 5 km pour les amateurs ;

– 10 km pour les coureurs confirmés.

Les inscriptions sont ouvertes au public depuis ce vendredi via le site officiel OoredooRun.tn. Les frais de participation sont symboliques, entre 2 et 10 dinars selon la catégorie choisie.

Dimension solidaire

Dans le cadre du programme de responsabilité sociétale « Tunisie vit », l’ensemble des recettes issues des inscriptions sera reversé à l’association « Ahna Maak ». Les fonds serviront à soutenir la petite Nour dans son parcours de soins, avec l’espoir qu’elle puisse participer et marcher à nouveau lors des prochaines éditions.

Une portée internationale et une expérience globale

Au-delà de la course, l’événement proposera un village d’animation avec des concerts, des espaces dédiés aux enfants et de nombreux prix pour les participants et visiteurs.

Mohamed Ali Ben Hafsia a également rappelé la réussite des athlètes tunisiens ayant récemment participé au Marathon de Doha en janvier 2026, après leur victoire lors de la précédente édition de l’Ooredoo Night Run. Cette initiative sera reconduite afin d’ouvrir de nouvelles perspectives internationales aux sportifs tunisiens, notamment en vue du Marathon de Doha 2027.

De son côté, le Dr Taher Zargui, président de la Fédération tunisienne d’athlétisme, a annoncé le lancement d’une nouvelle initiative à dimension sportive et humanitaire. Elle vise à accueillir des élèves des écoles rurales situées en zones montagneuses dans le gouvernorat de Kasserine pour prendre part à cette grande manifestation.

Partenaire technique de l’événement, la Fédération prendra en charge l’accueil des enfants, de leurs familles et de leurs enseignants. L’objectif est de leur offrir un moment festif à l’issue des examens et durant le mois de Ramadan. Le choix de Kasserine revêt une dimension symbolique, en hommage à la résilience des habitants face au terrorisme et dans une volonté d’apporter un soutien moral et récréatif aux enfants.

Le président de la Fédération a enfin évoqué un projet futur, en coordination avec la direction générale d’Ooredoo Tunisie, pour organiser ce type d’événements sportifs dans les régions de l’intérieur. L’objectif est de promouvoir la culture de l’athlétisme et d’assurer l’égalité des chances aux enfants à travers l’ensemble des gouvernorats.