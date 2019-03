L’édition 2019 du Salon méditerranéen du bâtiment “MEDIBAT“, qui s’est déroulée du 6 au 9 mars, a été globalement une réussite totale… sur tous les plans : organisation, invités de marque, nombre d’exposants.

Encore une fois, la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (CCIS) a démontré son savoir-faire, son expertise et sa capacité de mobilisation en matière d’organisation et d’accueil. Car, reconnaissons-le, faire venir d’une telle pléiade d’invités de marque pour organisme (presque) privé, ce n’est pas une mince affaire. Mais comme elle le fait depuis une trentaine d’années, la CCIS a réussi cette édition, avec mention “très bien“.

Organisée sous le slogan “L’Afrique au cœur du MEDIBAT“, cette 15ème édition a regroupé logiquement une trentaine de pays, majoritairement africains, à savoir la Tunisie (bien sûr), Gabon, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Cameroun, Mali, Niger, RD Congo, Togo, Sénégal, Nigeria, Algérie (côté africain), puis Chine, Turquie, France, Espagne, Italie, Algérie, Egypte, Emirats arabes unis, Arabie Saoudite, Tchéquie, Canada, Pakistan, Belgique, Qatar, Jordanie…

Pas moins de 350 exposants dont la plupart de gros calibres. C’est dire l’attrait que suscite désormais le Salon MEDIBAT auprès des entreprises plus que jamais en quête de marchés notamment en Afrique subsaharienne.

Mais MEDIBAT s’est fait également une réputation dans l’organisation des rencontres, essentiellement ses trois forums (économique, scientifique et entrepreneuriat). Et une nouveauté cette année: la création d’un village de l’innovation.

Inaugurée par le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Selmi, la 15ème édition du MEDIBAT a aussi enregistré la présence plusieurs dizaines de personnalités tunisiennes et étrangères, dont deux ministres africains en charge de l’Habitat (celui du Mali et du Gabon), deux secrétaires d’Etat tunisiens…

Au total, MEDIBAT 2019 a vu défiler quelque 179 personnalités venues de 30 pays, entre ministres, ambassadeurs, présidents de chambres, institutions professionnelles (CEDEAO, CPCCAF, UEMOA, FAFA, OAT…), hommes d’affaires, ingénieurs et experts…

A noter par ailleurs la tenue, en marge du Salon, d’une réunion du bureau de la CPCCAF (Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones), présidée depuis décembre 2018 par Mounir Mouakhar (par ailleurs président de la Chambre de Commerce et d’industrie de Sfax). Et l’annonce officielle de la création de la Chambre mixte tuniso-congolaise (le 8 mars).

Ceci dit, nous souhaitons écrire deux mots sur un service de la CCIS dont on parle peu dans les médias : la machine organisationnelle du MEDIBAT et de toutes ses manifestations. Ce service invisible, qui agit dans l’ombre, c’est pourtant la cheville ouvrière de la Chambre. C’est lui qui assure la coordination entre les différentes activités, par exemple l’accueil, l’orientation et le logement des invités, le badging, la vente des stands, etc.

MEDIBAT 2019… deux visiteurs surprise

Année électorale oblige, la dernière édition du MEDIBAT a enregistré la venue surprise au Salon de deux “responsables“ politiques, en l’occurrence Mohsen Marzouk et Mehdi Jomaa.

La quintessence du MEDIBAT 2019

Revenons maintenant aux différents forums (entrepreneuriat, scientifique, économique).

Lors du Forum de l’entrepreneuriat, 51 idées de projets ont été présentées par le Centre technique des matériaux de construction, de la céramique et du verre (CTMCCV), et l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII).

En outre, il y a eu l’organisation de 120 entretiens avec des jeunes promoteurs et 74 partenariats entre les jeunes promoteurs et certaines institutions. Et environ sept intentions de création de succursales dans certaines régions de la part d’institutions financières ont été annoncées.

Organisé au 3ème jour du Salon, le Forum économique fut inauguré par le secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la Diplomatie économique, Hatem Ferjani, en présence des ministres en charge de l’Habitat et du logement du Gabon, du Mali et du Cameroun, ainsi que les ambassadeurs de Chine et du Mali en Tunisie.

A souligner au passage que le thème de cette édition a porté sur «Le renforcement du Partenariat Public Privé (PPP) dans le secteur du bâtiment et de l’infrastructure».

Devant les invités, M. Ferjani dira entre autres que «2019 sera l’année de l’Afrique, étant donné la profondeur stratégique de la Tunisie. La feuille de route actuelle du gouvernement vise à renouer avec les marchés africains».

Il soulignera également que «le Salon méditerranéen du bâtiment est un carrefour des institutions tunisiennes et africaines, en ce sens qu’il fournit d’importantes opportunités aux entreprises tunisiennes d’explorer les marchés africains dans le secteur des infrastructures et des travaux publics».

Dans cette optique, le secrétaire d’Etat de la Diplomatie économique rappellera l’adhésion de la Tunisie au Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) avec ses 500 millions d’habitants ; l’obtention par notre pays du statut d’observateur de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), et la signature de la charte de création de la Zone du libre-échange continentale (ZLEC).

Il n’a pas manqué non plus d’évoquer les obstacles qui se dressent devant les opérateurs tunisiens en matière de transport vers l’Afrique subsaharienne. Malheureusement, il n’y a pas apporté des éléments de réponse, sauf pour dire que la CTN et Tunisair y travaillent.

Mis à part cela, le Forum économique a vu la présentation de plusieurs projets d’infrastructures et du bâtiment en Afrique, dont dans la zone de la CEDEAO (15 pays), mais aussi individuellement au Togo, Mali, Niger, Sénégal et Côte d’Ivoire (en Afrique de l’Ouest), et en Afrique centrale (Gabon, Cameroun, RD Congo).

Tous ces projets constituent autant d’opportunités pour les opérateurs tunisiens, qu’il s’agisse des promoteurs immobiliers, ingénieurs, architectes…

D’ailleurs, Ahmadou Sardouana, SG au ministère camerounais de l’Habitat et du Développement urbain, a annoncé, lors de ce Forum économique, la création très prochainement au Cameroun de Centrales d’achat de matériaux de constructions. Et il est également prévu de faciliter le développement d’unités de production et/ou de transformation des matériaux locaux… Car, dit-il, «le Cameroun a entrepris un grand chantier de construction de logements dont certains sont achevés, mais beaucoup sont à l’arrêt…).

Lors de la «Journée RD Congo“, il y a l’annonce officielle de la de la création de la Chambre mixte tuniso-congolaise, dont la mission est de faciliter les contacts d’affaires entre les opérateurs des deux pays.

MEDIBAT à Lomé au Togo en octobre prochain. L’annonce a été faite lors de la Journée Togo, qui a été co-présidée par Ridha Fourati et MEBA Essouhouna, respectivement président de la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax et président de la Chambre de commerce et d’industrie du Togo. En effet, la deuxième édition de la version subsaharienne du MEDIBAT, c’est-à-dire AFRIBAT, se tiendra dans la capitale togolaise, Lomé, au courant du mois d’octobre 2019. La date exacte sera fixée prochainement.

M. Essouhouna a saisi cette occasion pour mettre en relief les perspectives et opportunités qu’offre le climat économique de son pays, et appeler ainsi les hommes d’affaires tunisiens à participer massivement à la 2ème session d’AFRIBAT. Il a promis de fournir toute l’assistance nécessaire aux participants.

Des foires multisectorielles maghrébines. C’est une autre annonce faite lors de la 15ème édition du Salon méditerranéen du bâtiment (MEDIBAT). En effet, à l’issue d’une réunion de la zone Afrique du Nord de la CPCCAF, mercredi 6 mars au siège de la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (CCIS), présidée par le président de la CPCCAF, Mounir Mouakhar, président de la CCI de Tunis, il a été décidé de créer des foires multisectorielles maghrébines gérées par les CCI de ces pays et ce en vue de créer une synergie économique entre les entreprises de la région nord-africaine.

La zone Afrique du Nord de la CPCCAF regroupe les Chambres de commerce et d’industrie de Tunis, de Sfax, du Centre, de Rabat, de Gabès et de Mauritanie.

Concernant le Forum scientifique, son thème a porté sur «Des villes et des bâtiments durables» et a drainé plusieurs participants, entre étudiants, experts, architectes et autres promoteurs ou investissements. C’est dire que l’environnement est un thème en vogue partout dans le monde.

Enfin, «le village de l’innovation», organisé pour la première fois est une initiative du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en partenariat avec l’Agence de coopération allemande “GIZ“. Le Comité d’organisation de MEDIBAT 2019 ambitionne, à travers la création de ce Village de l’Innovation, de répondre aux besoins du secteur et des participants qui s’intéressent à l’innovation et à l’invention.

Grosso modo, on dira qu’ils sont venus nombreux, ils ont vu, ils ont entendu, ont déclaré et sont repartis contents pour la plupart d’entre eux pour ne pas dire tous. Et c’est à mettre à l’actif de la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax!

Par ailleurs, MEDIBAT est l’événement économique le plus attendu tous les deux ans à Sfax et ses environs, car ses retombées économiques sont immenses pour la région: hôtels, restaurants, taxis, agences de voyage, sans oublier le souk, l’image… Donc, certains diront que si MEDIBAT n’existait, il aurait fallu l’inventer ou le créer.

Ils ont dit

«L’Afrique doit plus que jamais unir ses forces, ses talents. Je suis convaincu le secteur privé, en Tunisie et dans le reste de l’Afrique, doit être soutenu par les autorités. 12 pays africains ont répondu présents à cette 15ème édition du MEDIBAT. Je leur remercie du fond du coeur».

«MEDIBAT est un Salon impressionnant par sa dimension, ses exposants, ses invités de marque…» (Ahmadou Sardaouna (Cameroun).

«Le Salon MEDIBAT constitue un lieu privilégié pour présenter des projets en cours dans la sous-région de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)» (Yankhoba Traoré).

«Le Salon méditerranéen du bâtiment est un carrefour des institutions tunisiennes et africaines, en ce sens qu’il fournit d’importantes opportunités aux entreprises tunisiennes d’explorer les marchés africains dans le secteur des infrastructures et des travaux publics» (Hatem Ferjami).

«Le Togo offre d’importantes opportunités d’investissement associée, avec un bon climat des affaires. D’où mon appel aux hommes d’affaires tunisiens à participer massivement au Salon AFRIBAT de Lomé en octobre prochain» (MEBA Essouhouna).

«Nous sommes venus au MEDIBAT pour exposer nos projets et de BTP qui sont en cours d’infrastructures et chercher éventuellement des partenaires» (Regi Immongault).

«Je suis Congolais, je souhaiterais manger tunisien» (président de la CCI de la RD Congo).

Tallal BAHOURY