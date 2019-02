Trois mémorandums d’entente pour l’élaboration des études relatives à la réalisation de sept méga-projets qui seront réalisés dans le cadre du Partenariat Public/Privé (PPP) ont été signés, lors de la visite du ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Zied Ladhari, en Chine.

Un mémorandum d’entente pour l’élaboration de 3 études de faisabilité technique et économique des projets de la ville administrative de Taparura à Sfax et celui du métro de Nabeul a été signé par Ladhari et le président du Conseil d’administration du Groupe chinois Norinco, Wang Yitone.

Un deuxième mémorandum d’entente concerne la réalisation de trois études techniques relatives aux projets d’une ligne de chemin de fer trans-maghrébine (Tabarka- Tunis – Ras Jedir), outre la valorisation de Sebkha Ben Ghayadha à Mahdia et la ville sportive de Sfax. Ladhari et le Directeur général de la société chinoise des chemins de fer et des constructions, Weng Gang.

Le troisième mémorandum d’entente concerne l’actualisation de l’étude du projet de l’autoroute dans son tronçon reliant Boussalem à la frontière algérienne.

Le ministre du développement a visité à cette occasion le CRCC (China Railway Construction Corporation) et a discuté avec le président du CRCC des études relatives aux projets de développement du pole économique de Zarzis, le projet du pont reliant Ejar et Ajim et la ligne ferroviaire reliant Gabès et Médenine jusqu’au port de Zarzis qui ont fait l’objet d’une convention avec l’une des filiales du CRCC.