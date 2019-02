Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique organise, à l’occasion du Salon méditerranéen du bâtiment (MEDIBAT 2019), à Sfax du 6 au 9 mars 2019, un “Village de l’Innovation”.

Seront présentées dans ce village des recherches et des solutions innovantes pour le bâtiment de demain, indique un communiqué du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Ce Village de l’Innovation comportera 10 stands d’exposition et sera le siège de tables rondes autour de l’Innovation dans le bâtiment.

Parmi les thèmes qui seront abordés figurent, la maison du futur : smart house, bâtiments connectés, Internet des Objets, la sécurité à l’ère du numérique et Robotique, la Gestion Durable et locale de l’eau, Thermique des Bâtiment et économie d’énergie, énergies renouvelables et smart grid, Les Constructions écologiques, les Nouveaux matériaux et matériaux écologiques et La gestion des déchets du bâtiment.

Les structures de recherche ou départements des écoles d’ingénieurs, ISET ou Instituts qui souhaitent participer au salon par la présentation d’un prototype, échantillon ou poster dans un stand ou une présentation orale, doivent remplir un formulaire et le renvoyer à la DGVR avant le 27 février 2019, précise la même source.