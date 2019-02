Le secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) Monem Amira a mentionné qu’il n’existe aucune nouvelle proposition à propos de l’augmentation des salaires dans la fonction publique. Il a, dans ce contexte, relevé l’arrêt depuis dix jours des négociations entre le gouvernement et l’UGTT à propos de cette question.

En marge d’un workshop organisé à Hammamet sur le thème “L’imam entre ses droits fondamentaux et ses devoirs : état des lieux et perspectives”, Monem Amira a, dans une déclaration à la correspondante de l’agence Tap à Nabeul, indiqué que le gouvernement n’a présenté aucune nouvelle suggestion à ce propos formant le vœu de parvenir à un accord avant la date de la grève générale prévue dans le secteur public et la fonction publique les 20 et 21 février prochain.

Il a, dans ce sens, mentionné que la partie syndicale oeuvre en vue de permettre aux agents de la fonction publique de bénéficier d’une remarquable augmentation pour améliorer leur pouvoir d’achat ajoutant que le secrétaire général de l’UGTT Noureddine Taboubi poursuit les réunions avec le chef du gouvernement pour préparer la tenue de séances de pourparlers.