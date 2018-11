L’accélération de la réalisation d’environ 3.000 projets, bloqués ou retardés pour des raisons financières ou à cause de contentieux juridiques dans toutes les régions du pays et la garantie de l’efficacité des ouvrages face aux éventuelles catastrophes naturelles, figurent parmi les priorités du département de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire pour la prochaine période. C’est en tout cas ce qu’a déclaré, dimanche 18 novembre, le ministre de l’Equipement, Noureddine Selmi, qui a rejoint le gouvernement suite au remaniement partiel du 5 novembre 2018.

Selmi, qui s’est rendu à Jendouba pour s’enquérir des travaux de réalisation de projets autoroutiers et ouvrages visant à décongestionner le trafic routier à l’entrée de la ville, a ajouté que “les partenaires internationaux ont confiance dans l’avenir de la Tunisie, relevant que dans le cadre de son plan d’actions, il prévoit des négociations avec les bailleurs de fonds et la préparation d’études pour décongestionner le trafic routiers dans certaines villes tunisiennes.

Les fonds destinés à la réalisation de projets d’infrastructure au gouvernorat de Jendouba, depuis 2011, sont estimés à 200 millions de dinars, a indiqué le directeur général des Ponts et Chaussées, Slah Zouari.

Il a déclaré que les travaux de réalisation du projet de l’autoroute qui relie Boussalem à la frontière algérienne seront entamés mi-2020 (pour la réalisation du premier tronçon Boussalem-Jendouba).