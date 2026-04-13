Des inspections techniques approfondies ont Ã©tÃ© menÃ©es sur environ 850 ouvrages Ã travers les diffÃ©rentes rÃ©gions du pays depuis 2016, dans le cadre dâ€™un programme pÃ©riodique de suivi des infrastructures, selon la prÃ©sidence du gouvernement.

Cette dÃ©marche sâ€™inscrit dans une approche mÃ©thodique dâ€™inspection des ouvrages dâ€™art, notamment des ponts, mise en Å“uvre par le ministÃ¨re de lâ€™Ã‰quipement et de lâ€™Habitat, et portant sur un total dâ€™environ 3 800 structures, en vue de programmer les travaux dâ€™entretien, de renforcement ou de rÃ©habilitation selon les budgets annuels allouÃ©s, d’aprÃ¨s la mÃªme source.

Dans une rÃ©ponse Ã une question Ã©crite de la dÃ©putÃ©e HÃ©la Jaballah, publiÃ©e sur le site officiel de l’AssemblÃ©e des reprÃ©sentants du peuple (ARP), relative Ã l’Ã©tat de certains ouvrages publics rÃ©alisÃ©s Ã la fin des annÃ©es 1980 et Ã la dÃ©gradation des infrastructures, la prÃ©sidence du gouvernement a affirmÃ© que tous les projets relevant du ministÃ¨re sont exÃ©cutÃ©s conformÃ©ment aux normes techniques en vigueur.

Elle a ajoutÃ© que ces exigences sont dÃ©finies avec prÃ©cision dans les cahiers des charges propres Ã chaque projet, soulignant que toutes les phases de rÃ©alisation font l’objet d’un contrÃ´le technique continu assurÃ© par les services compÃ©tents du ministÃ¨re, afin de vÃ©rifier la conformitÃ© des travaux aux spÃ©cifications fixÃ©es, tant lors de l’exÃ©cution qu’au moment de la rÃ©ception provisoire et dÃ©finitive.

S’agissant des ouvrages construits notamment depuis les annÃ©es 1980, la prÃ©sidence du gouvernement a estimÃ© qu’il est concevable d’observer certains signes de dÃ©gradation au fil du temps, en raison des effets des facteurs climatiques, de l’augmentation du trafic routier, de l’Ã©volution du poids des vÃ©hicules, ainsi que de l’usage intensif et de la durÃ©e d’exploitation.

Par ailleurs, elle a soulignÃ© que, dans le cadre du renforcement de la maintenance prÃ©ventive et de l’amÃ©lioration du systÃ¨me de gestion des ouvrages d’art, le ministÃ¨re de l’Ã‰quipement et de l’Habitat a entamÃ©, depuis mai 2024, la mise en Å“uvre d’un projet visant Ã amÃ©liorer la stratÃ©gie de maintenance des ponts, en coopÃ©ration avec l’Agence japonaise de coopÃ©ration internationale.

Ce projet, qui s’Ã©tend sur trois ans, vise Ã instaurer des bases modernes et mÃ©thodiques de gestion des ouvrages d’art. Il comprend notamment, l’Ã©laboration d’un guide de rÃ©fÃ©rence pour l’inspection des ponts, la mise en place d’un manuel technique pour les travaux de rÃ©paration et d’entretien, ainsi que le dÃ©veloppement d’un systÃ¨me d’information dÃ©diÃ© Ã la gestion des ponts, permettant un suivi prÃ©cis et structurÃ© de l’Ã©tat des ouvrages et la dÃ©finition objective des prioritÃ©s d’intervention.

La prÃ©sidence du gouvernement a conclu que ces mÃ©canismes sont de nature Ã renforcer les capacitÃ©s techniques des services concernÃ©s, Ã amÃ©liorer le processus de prise de dÃ©cision et Ã optimiser l’utilisation des ressources allouÃ©es Ã la maintenance du parc important de ponts.