L’année 2026 sera marquée par le lancement et le parachèvement de plusieurs projets d’infrastructure et de développement dans le gouvernorat de Kasserine, a indiqué le ministre de l’Equipement et de l’habitat, Slah Zouari.

Zouari a ajouté, en marge de sa visite jeudi 16 avril 2026, à Kasserine que son département a pris une série de mesures pour accélérer le rythme des travaux des projets bloqués et garantir leur parachèvement dans les délais définis.

Au sujet des mégaprojets, Zouari a précisé que les difficultés foncières du corridor économique reliant Kasserine et Sidi Bouzid jusqu’au technopole de Sfax ont été résolues, tandis que le lancement de l’appel d’offres est en cours de préparation. Et d’ajouter que les travaux devraient être lancés vers la fin de l’année 2026.

Pour ce qui du projet de l’autoroute Tunis/Jelma qui permettra de relier la Capitale au Gouvernorat de Kasserine et les autres gouvernorats du Centre, le ministre a fait remarquer que le taux d’avancement des travaux a atteint 35%, tandis que la mise en exploitation est prévue pour 2027.

Concernant le projet de la route nationale n°15 reliant les délégations de Feriana et Majel Bel Abbès ainsi que le gouvernorat de Gafsa, Zouari a souligné que les travaux dont la durée est de 18 mois démarreront, au cours des prochaines semaines, rappelant que la Banque Africaine de Développement (BAD) a été identifiée en tant que partenaire financier.

Le ministre a indiqué par ailleurs que des projets relatifs aux pistes vicinales seront lancés, citant à titre d’exemple 45 kilomètres de pistes autour du corridor économique moyennant un financement de 45 millions de dinars.

Au niveau urbain, il a précisé que le projet de réhabilitation et de rénovation de la cité Ennour Est est actuellement en phase d’identification du promoteur.

Evoquant les projets relevant du secteur de la santé, Zouari a souligné que les travaux de réalisation de l’Hôpital régional Type B à Sbeïtla, qui ont accusé un retard important auparavant, viennent d’être achevés. L’hôpital sera inauguré ultérieurement par le ministre de la santé, a-t-il signalé.

Pour ce qui est de l’hôpital régional de Thala, le ministre de l’Equipement a rappelé qu’un nouvel appel d’offres a été lancé pour sélectionner un promoteur.