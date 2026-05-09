La marque technologique vivo a lancé en Tunisie ses nouvelles séries de smartphones V70 et Y31. La présentation officielle s’est tenue vendredi 8 mai 2026 à Tunis, en présence de partenaires, de médias et de revendeurs.

Le lancement porte sur deux familles de produits. La série V70 cible les usages liés à l’imagerie de portrait, à la création de contenu et à la performance quotidienne. La série Y31, avec le vivo Y31 5G, vise un usage plus accessible, avec un positionnement centré sur le design, la résistance et les fonctionnalités multimédias.

La série V70 mise sur l’imagerie de portrait

La série V70 comprend deux modèles : le V70 et le V70 FE. vivo présente cette gamme comme une nouvelle génération de smartphones dédiés à l’imagerie de portrait. Elle associe performances photo, fonctionnalités d’intelligence artificielle et design travaillé.

Le V70 se positionne comme le modèle le plus avancé de la série. Il intègre un super téléobjectif ZEISS de 50 mégapixels, destiné aux portraits à différentes distances. Il prend aussi en charge la vidéo 4K à 60 images par seconde. Le mode Scène IA vise à améliorer la netteté du visage et l’éclairage dans des environnements complexes.

Le smartphone dispose d’un écran AMOLED de 6,59 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de 5000 nits. L’écran est protégé par un verre Schott Xensation Core. Le V70 propose aussi 12 Go de RAM extensible à 24 Go, 512 Go de stockage, un processeur Snapdragon 7 Gen 4 gravé en 4 nm, ainsi qu’une batterie de 6500 mAh compatible avec une charge rapide de 90 W.

Le V70 FE cible la créativité quotidienne

Le V70 FE reprend l’approche portrait de la série, avec un positionnement orienté vers la spontanéité et l’expression instantanée. Il intègre un capteur OIS Ultra-Clear de 200 MP, un écran AMOLED de 6,83 pouces à 120 Hz et une caméra selfie HD de 32 MP.

Deux versions seront proposées sur le marché tunisien : 8 Go de RAM extensible à 16 Go avec 256 Go de stockage, et 12 Go de RAM extensible à 24 Go avec 256 Go de stockage. Le modèle dispose aussi d’une batterie de 7000 mAh et d’une charge rapide de 90 W.

Les deux modèles partagent des outils d’imagerie IA, dont AI Magic Landscape, AI Retouch, AI Erase 3.0, AI UHD et AI Magic Weather. Ces fonctions visent à améliorer les portraits, supprimer des éléments indésirables, restaurer la netteté ou ajuster l’ambiance des images.

Design, autonomie et expérience logicielle

Le V70 adopte un châssis en alliage d’aluminium de qualité aérospatiale série 6. Il sera disponible en Gris de dunes et Brun Mat. Le V70 FE utilise le design Dynamic Ring de vivo et sera proposé en Bleu Océan et Argent Titane.

Les deux smartphones fonctionnent sous OriginOS. vivo met en avant une interface fluide, une autonomie longue durée et une utilisation adaptée au travail, aux loisirs et à la création de contenu.

Le Y31 5G complète l’offre

La série Y31 revient avec le vivo Y31 5G. Ce modèle vise les jeunes utilisateurs et les consommateurs sensibles au rapport qualité-prix. Il propose deux coloris, Violet Lavande et Noir Intense, une coque arrière incurvée et un module photo avec anneau décoratif en métal.

Le Y31 5G intègre des outils IA, dont l’Effacement IA et l’amélioration photo IA. Il dispose d’un processeur Qualcomm Snapdragon Octa-Core, de jusqu’à 256 Go de stockage et de 8 Go de RAM. Le communiqué mentionne aussi une fluidité optimale pendant 50 mois, la traduction d’écran par IA, le code d’accès et le déverrouillage facial avec masque ou casque.

Les nouvelles séries vivo seront disponibles en Tunisie à partir du 11 mai 2026. Les prix publics conseillés sont de 2199 DT pour le V70, 1499 DT pour le V70 FE 8 RAM/256 ROM et 1699 DT pour le V70 FE 12 RAM/256 ROM.