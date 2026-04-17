Le ministre des Technologies de la communication, Sofien Hemissi, a annoncé, jeudi, lors d’une visite de terrain dans le gouvernorat de Béja, la mise en œuvre de programmes visant à améliorer l’infrastructure des télécommunications, notamment la création d’un complexe postal, l’extension du réseau postal ainsi que la réhabilitation globale du centre de télétravail sur lequel l’État mise pour attirer les compétences et les jeunes tout en assurant leur encadrement pour la réalisation de leurs projets.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le ministre a fait savoir que la région connaît également l’achèvement du projet de généralisation de la couverture en fibre optique de Tunisie Telecom et l’extension de la couverture internet 5G. Plusieurs réalisations ont été accomplies en matière de TIC dans le gouvernorat de Béja, mais il reste beaucoup à faire au cours de la prochaine période dans ce secteur, a-t-il fait savoir. Le ministre a rendu visite dans plusieurs établissements relevant de son département, dont le complexe postal de la ville de Béja, le bureau de poste de l’avenue Habib Bourguiba et le centre de distribution pour s’enquérir de l’état de l’infrastructure et du flux de travail.

Par ailleurs, Karim Chouachi, directeur du réseau de mesure et de contrôle à l’Agence nationale des fréquences, a indiqué que le gouvernorat dispose de l’une des 16 unités réparties en Tunisie pour mesurer la pollution électromagnétique et signaler tout dépassement au niveau central.

Nabil Hermi, directeur du centre de télétravail, a précisé que la structure accueille actuellement neuf entreprises technologiques, principalement des startups en phase de démarrage bénéficiant de locaux pendant 3 ans et de formation pour commercialiser leurs solutions, notamment dans le secteur agricole.

Au final, l’Instance nationale des télécommunications a présenté un rapport sur les mesures de connectivité à Béja, alors que Tunisie Telecom a exposé ses neuf projets en cours pour soutenir les réseaux et le débit. Parallèlement la Poste Tunisienne a présenté un exposé sur son réseau postal dans la même région.

Il convient de souligner que le gouvernorat de Béjà renferme un seul bureau de poste pour 10 mille habitants.

De plus, les mesures de terrain effectuées par l’instance en 2026 montrent une bonne qualité de service de données à Testour et Béja Nord et Sud, contre une faible qualité dans les localités de Ghorfa et Fraijia à Amdoun.