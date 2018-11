Vendredi 16 novembre, en collaboration avec le ministère de l’Enseignements supérieurs et de la Recherche scientifique et l’ambassade de Chine à Tunis, Huawei Tunisie organisait la cérémonie de remise des diplômes pour les étudiants du Programme «Tunisian Seeds For The Future 2018» et de «Huawei ICT Academy 2018-2019».

Le programme «Tunisian Seeds For The Future» s’est déroulé en Chine en juillet 2018. Une dizaine d’étudiants ingénieurs en Technologie de l’information et de la communication (TIC) ont été sélectionnés pour y participer venus de Tunisie, du Vietnam, du Brésil et du Portugal.

Les trois premiers iront en Chine, au siège de Huawei, accompagnés d’un professeur, pour participer à la compétition internationale.

Spark Zhang, directeur général de Huawei Tunisie, dira à cette occasion que Huawei est fier d’être un partenaire stratégique de la Tunisie dans sa stratégie nationale “Tunisie Digitale 2020“.

A noter que Huawei ICT Academy en Tunisie a permis de former des centaines d’étudiants depuis le début du programme, en décembre 2017. En effet, en février 2018, 800 étudiants de sept universités et écoles tunisiennes se sont inscrits aux cours.

Par le biais du programme Seeds for the Future, au cours 4 dernières années, l’entreprise chinoise a offert 40 opportunités aux étudiants en TIC de suivre une formation dans son centre de formation à Shenzhen, là où l’industrie des TIC est proprement basée. «Notre programme vise à développer les talents locaux du domaine TIC. Des chefs d’Etat et des chefs de gouvernement ont aussi honoré les événements relatifs à ce programme», affirment les responsables de Huawei.

Pour sa part, Oussama Frikha, représentant des étudiants, a souligné que «nous sommes les graines de la Tunisie et Huawei a pris l’initiative en nous fournissant l’opportunité d’assister au programme Seeds for the Future pour développer notre savoir en matière de TIC à travers un séjour culturel et scientifique en Chine».

Abondant dans le même sens, Slim Choura, directeur général de la Coopération internationale au ministère de l’Enseignements supérieurs et de la Recherche scientifique, dira que «c’est une bonne opportunité pour ces jeunes de découvrir la Chine et de faire connaissance avec les technologies innovantes développées par Huawei qui sont différentes de celles qu’ils ont apprises à l’université…».