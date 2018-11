La Bourse de Tunis entame la séance de mardi sur une note négative, où le Tunindex enregistre une régression de 0,15 % à 7 256.35 points, dans un volume transactionnel de 1,125 Millions de dinars (MD), selon Mena capital partners (MCP).

Dans le vert le titre ELECTROSTAR se bonifie de 3,42% à 1,51 D, suivi par les titres SANIMED et SOTETEL qui ont augmenté respectivement de 2,61 % et de 2,10 % à 1,96 D et à 3,39D.

Dans l’autre côté du spectre lanterne rouge, le titre SITS recule de 3,15% à 1,84 D, tout comme les titres LANDO’R et STB qui ont baissé respectivement de 2,91 % et de 2,43 % à 8,98D et à 4,01D