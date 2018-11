Le remaniement ministériel s’est reposé sur une évaluation générale qui prend en considération le rendement des départements et des membres du gouvernement et leur capacité d’adaptation à l’équipe ministérielle et aux politiques du gouvernement.

C’est ce qu’a déclaré le chef du gouvernement, Youssef Chahed, dans la soirée du lundi 12 novembre à l’ARP, pour justifier le remaniement de son gouvernement intervenu le 5 novembre.

Et de lancer cette phrase (avant le démarrage du vote) qu’on a lue dans certains livres d’histoire: “Nul n’est valable pour tout temps et tout lieu”. Précisant que “les ministres et même le chef du gouvernement ne sont pas valables pour tout temps et tout lieu. L’alternance au pouvoir est la règle” (ou du moins devrait l’être, dirons-nous).

Toutefois, si certains ministres ont échoué dans leur exercice, explique Chahed en substance, c’est à cause de “… l’atmosphère politique malsaine et au flou qui plane sur la scène politique. Ces mauvaises conditions ont affecté le rendement du gouvernement et de certains ministres sortants”.

Tout en faisant état de l’adhésion du parti Al-Moubadara et du Mouvement Machrou Tounes au nouveau gouvernement, Chahed a démenti que le nouveau cabinet soit celui du Mouvement Ennahdha. “Le pays traverse une étape délicate qui exige le renforcement de l’unité nationale”, a-t-il tenu à souligner.

A ce propos, il a émis le souhait de voir ce remaniement mettre un terme aux tiraillements politiques et dissiper le flou qui plane sur la scène politique.

“Il est temps aujourd’hui de surmonter cette épreuve pernicieuse qui menace la jeune démocratie tunisienne, espère-t-il. Nos mains sont tendues à toutes les forces nationales aux intentions sincères quelles que soient leurs visions ou leurs idées, l’objectif étant d’assainir le climat malsain qui prévaut sur la scène politique et de sortir de la crise que traverse le pays”.

Concernant René Trabelsi, nommé à la tête du ministère du Tourisme et de l’Artisanat, le chef du gouvernement a rappelé que celui-ci “… porte la nationalité tunisienne et bénéficie comme tout Tunisien de tous les droits politiques garantis par la Constitution”.

Chahed ajoute: “René Trabelsi a laissé de côté ses affaires personnelles pour vaquer à ses nouvelles fonctions. Il sera soumis à la loi sur la déclaration de patrimoine et la lutte contre l’enrichissement illicite et le conflit d’intérêt, tout comme il sera évalué sur la base de son rendement”.

Au sujet de la “chambre noire” du ministère de l’Intérieur (qui renferme des preuves en rapport avec l’assassinat de Belaïd et Brahmi), Youssef Chahed a indiqué que “cette affaire est désormais entre les mains de la justice. Le gouvernement ne peut que faciliter le travail de la justice. Il a facilité récemment l’accès du juge d’instruction à la chambre noire”.

“Ce dernier a inspecté la chambre, pris connaissance de son contenu et s’est enquis des conditions de conversation des documents qu’elle renferme. Il a également changé la serrure de la chambre et en a gardé les clés”.