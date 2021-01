Le chef du gouvernement Hichem Mechichi a reçu, vendredi, au Palais du gouvernement à la Kasbah, les nouveaux ministres qui ont obtenu, mardi dernier, la confiance du Parlement.

Selon un communiqué de la Présidence du gouvernement, Mechichi a appelé les nouveaux membres de son équipe gouvernementale à consentir les efforts nécessaires pour appliquer la politique du gouvernement, mettre en œuvre ses plans et lancer les réformes urgentes, loin des tiraillements politiques.

Mechichi a souligné que la Tunisie traverse actuellement une période délicate. “Une des étapes les plus difficiles de son histoire”, a-t-il dit, marquée par des difficultés politiques, sanitaires, économiques et sociales. “La conjoncture actuelle exige l’unité entre les l’ensemble des Tunisiens, la classe politique et les institutions de l’Etat”, a-t-il soutenu.

Mechichi a, toutefois, assuré que les institutions financières internationales et les bailleurs de fonds ont, toujours, confiance en la Tunisie et sa capacité à surmonter ses crises, estimant que sortir de la crise est tributaire de la conjugaison de tous les efforts en vue de “sauver le pays”.

Par ailleurs, Hichem Mechichi a tenu à préciser que le gouvernement se concentre sur la situation socio-économique et sanitaire du pays, loin de tout conflit avec qui que ce soit.

Le chef du gouvernement a fait part de sa gratitude aux ministres pour avoir accepté cette “responsabilité”, notamment dans cette conjoncture délicate, les incitant à relever les défis et à faire preuve d’engagement et de dévouement.

Il convient de rappeler que l’Assemblée des représentants des peuples a accordé, mardi dernier, la confiance aux nouveaux ministres, proposés dans le cadre d’un remaniement partiel qui a touché onze portefeuilles ministériels.