Le conseil des ministres du jeudi 8 novembre a adopté le projet de décret relatif à la création du Conseil national de la culture.

Cette nouvelle structure offrira le meilleur cadre pour concevoir les pratiques participatives culturelles ainsi que les mécanismes de leur mise en place, et ce, en collaboration entre le ministère des Affaires culturelles et les différentes composantes de la société civile, les partis politiques, des personnalités éminentes du monde de la culture, ainsi que les instances actives dans le secteur de l’art, de la pensée, de la création et de la culture en général.

Le ministère des affaires culturelles a, sur sa page facebook, informé que le Conseil national de la culture aura pour mission d’examiner les orientations et d’émettre son avis sur les stratégies nationales visant à améliorer le secteur de la culture et à évaluer ses réalisations.

Il sera chargé, dans ce sens, d’examiner l’état des lieux du secteur, de proposer des réformes législatives et structurelles et de présenter des propositions relatives à toutes les questions afférentes à ce domaine.

Le conseil national de la culture sera formé de représentants des différents ministères et de la société civile de manière à garantir une meilleure participation de la société civile, des créateurs et des artistes de tous bords dans l’élaboration des programmes et des projets a caractère culturel. Il regroupera également d’éminentes personnalités actives sur le plan national.

Le projet de loi stipule que le Conseil national de la culture peut dans ses travaux recourir à l’aide de commissions sectorielles spécialisées chargées de l’examen des questions relatives à ses prérogatives.